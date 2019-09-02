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Сотрудник ФБК Ляскин задержан в Москве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и бывшего координатора московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина задержали в Москве, сообщила в твиттере его пресс-секретарь Елена Слесарева.

"В итоге за @nlyaskin приехал второй оперполк, и задержали. Куда повезли, пока не ясно", - написала она.

Сам Ляскин успел написать, что "на въезде в район остановила полиция". "Стояли ждали меня. Забрали документы, якобы на проверку штрафов", - написал Ляскин в твиттере.

3 августа СКР открыл уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги использовались для осуществления деятельности ФБК.

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был зарегистрирован Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.

Николай Ляскин Алексей Навальный

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