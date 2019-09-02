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В Москве задержан журналист Илья Азар

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

"Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", - написал Азар.

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По данным муниципального депутата Андрея Морева, Азар задержан по статье 20.2 КоАП - за нарушение правил организации митинга.

Азар был организатором ряда акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и политзаключенных. Морев также уточнил, что журналиста везут в Красносельский ОМВД.

Ранее в понедельник был задержан активист Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Москва Илья Азар

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