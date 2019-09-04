Посольство РФ в Болгарии ответило Софии на сомнения в освобождении Европы Красной Армией

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в Болгарии прокомментировало заявление МИД этой страны в связи с открытием выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацистской Германии.

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - говорится в заявлении посольства на фейсбуке.

Там напомнили, что цель выставки, которая откроется 9 сентября, - ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. В посольстве уточнили, что многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в победе над нацизмом.

Заявление российского диппредставительства последовало за комментарием МИД Болгарии, который был опубликован на официальном сайте ведомства. Там, в частности, говорилось, что София не отрицает вклад Советского Союза в разгром нацизма, но считает, что Красная Армия принесла в Центральную и Восточную Европу "репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от развитых стран Европы".

"С точки зрения международного права факты очевидны: переворот 9 сентября был прямым следствием объявления СССР войны Болгарии 5 сентября 1944 года и последующего ввода советских войск на территорию, нейтральную для СССР", - утверждает болгарское министерство.

МИД Болгарии посоветовал российскому посольству не высказываться в поддержку "сомнительного тезиса об освобождении". По утверждению внешнеполитического ведомства балканской страны, это играет на руку некоторым политическим кругам в государстве и является вмешательством во внутренние дела Болгарии.