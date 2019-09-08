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Песков признался, что не в курсе секрета Путина по подготовке к дальним перелетам

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, есть ли у Владимира Путина секрет, как выдержать недельный марафон поездок.

Соответствующий вопрос ему был задан в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК). Песков констатировал, что к таким поездкам невозможно единоразово подготовиться, нужно все время держать себя в хорошей физической форме.

На вопрос о том, принимает ли президент какие-то препараты для смены часовых поясов, его пресс-секретарь ответил: "Может быть, у него есть свои секреты, но мне об этом неизвестно".

"Тоже хотел бы узнать. Спать хочется", - сказал Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на тот же вопрос, сказал: "Я не знаю, наверное, привык уже. Я никакого дискомфорта не ощущаю".

Президент РФ в течение минувшей недели посетил Иркутскую область, Монголию, Владивосток и космодром Восточный в Амурской области. Поездка длилась пять дней.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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