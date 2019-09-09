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Врио главы Алтая Хорохордин победил на выборах почти с 59% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Врио главы республики Алтай, кандидат от "Единой России" Олег Хорохордин побеждает на выборах после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из информационного центра республиканского избиркома.

Согласно данным системы ГАС "Выборы", Хорохордин набирает 58,82% голосов.

Основным его конкурентом был кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин, результат которого оказался почти вдвое хуже - 31,64% голосов. Дмитрий Софронов от ЛДПР набрал 6,54% голосов избирателей.

Для победы в первом туре кандидату было необходимо набрать более 50% голосов.

Прежний глава региона Александр Бердников, руководивший республикой почти 13 лет, досрочно прекратил полномочия по указу президента РФ Владимира Путина 20 марта 2019 года. Врио главы региона был назначен Хорохордин.

В августе эксперты из Фонда развития гражданского общества не исключали второго тура на выборах главы Алтая из-за сильного оппонента Хорохордина - коммуниста Ромашкина - и "тяжелого наследия" его предшественника.

На последних выборах главы региона в 2014 году Бердников получил 50,63% голосов избирателей.

Олег Хорохордин Алтай Единая Россия

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