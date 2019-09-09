Ольга Пилипенко от "ЕР" победила на довыборах в Госдуму в Орловской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По итогам обработки 99,86% протоколов, кандидат "Единой России" Ольга Пилипенко набирает 53,62% голосов на довыборах в Госдуму от Орловской области, следует из опубликованных данных ЦИК России на 9:00.

На втором месте представитель КПРФ Иван Дынкович - 15,97%, на третьем - Олег Тимохин от партии "Пенсионеры России" - 8,17%. Руслан Перелыгин из "Справедливой России" получил 5,9% голосов, Роман Неверов из ЛДПР - 4,56%, Валерий Чудо от "Яблока" - 3,58%, Михаил Орлов из "Коммунистов России" - 3,49%, Сергей Кузнецов от партии "Родина" - 1,86%.

Мандат депутата Госдумы от Орловской области (одномандатный избирательный округ № 45) стал вакантным после смерти депутата Николая Ковалева ("Единая Россия").

По данным облизбиркома, в воскресенье явка на выборах в регионе составила 43,5%.