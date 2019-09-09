Верховный суд в октябре рассмотрит жалобу на приговор по делу "украинских диверсантов"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России (ВС) назначил на 15 октября рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор суда первой инстанции, назначившего жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову по 14 лет лишения свободы по так называемому "делу украинских диверсантов".

Об этом "Интерфаксу" сообщила адвокат Дудки Оксана Железняк в понедельник, 9 сентября. По ее словам, для участия в заседании ВС РФ севастопольцев должны этапировать в Москву. Сейчас Дудка и Бессарабов находятся в симферопольском СИЗО.

Как сообщалось, двух жителей Севастополя обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года, как участников диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины.

По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.

Тот же суд в апреле 2019 года вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили по 14 лет лишения свободы колонии строгого режима. Их также обязали заплатить штраф: Дудка - 350 тысяч рублей, Бессарабов - 300 тысяч рублей.

Дудка и Бессарабов не признают свою вину, они считают дело сфальсифицированным.