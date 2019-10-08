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Денисова попросила Москалькову помочь разыскать двух украинцев, осужденных в Крыму

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой помочь разыскать граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, осужденных в Крыму.

Как написала Денисова на своей странице в фейсбуке во вторник, на сегодняшний день местонахождение двух украинцев неизвестно. Украинский омбудсмен попросила российскую коллегу прояснить этот вопрос, чтобы уведомить о местонахождении Дудки и Бессарабова их родных и адвокатов.

Денисова указала, что, "по информации родственников и адвокатов, в конце сентября украинцев вывезли из пенитенциарного заведения" на территории Крыма.

Дудку и Бессарабова задержали в Крыму по обвинению в диверсионной деятельности. В апреле 2019 года их осудили к 14 годам колонии строгого режима. В середине октября в Верховном суде РФ должно состояться рассмотрение апелляции по их делу.

Людмила Денисова Татьяна Москалькова Владимир Дудка Алексей Бессарабов

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