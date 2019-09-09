В Краснодаре умер ребенок, на которого упало дерево

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Краснодаре скончался ребёнок, на которого во дворе детского сада упало дерево, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе прокуратуры региона.

Следственный отдел СКР по Западному округу города начал доследственную проверку.

Как сообщил информированный источник, погибла девочка двух с половиной лет, она получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.

Утром 9 сентября старое дерево упало на территории детского сада №48 на улице Красной, 167 в Краснодаре. Сообщалось, что пострадали двое детей и воспитатель.