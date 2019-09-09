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Матвиенко заявила, что избирательной системе РФ не нужна радикальная реформа

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная система РФ доказала свою состоятельность и не нуждается в радикальном реформировании. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя итоги единого дня голосования.

"Сегодня можно уже подводить итоги (избирательной кампании - ИФ), можно твердо сказать, что они позитивные. Избирательная кампания прошла успешно. Наше избирательное законодательство, наша избирательная система еще раз прошла проверку на прочность и доказала свою состоятельность", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник, 9 сентября.

Спикер Совфеда отметила, что несмотря на то, что "предвыборная кампания была шумная и эмоциональная, она все же прошла открыто, прозрачно, "очень конкурентно" почти во всех регионах России. "И по итогам выборов, что крайне важно, ни в ЦИК, ни в региональные избирательные комиссии не поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями, которые могли бы повлиять на результаты голосования", - подчеркнул она.

В Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, в РФ состоялись порядка 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Валентина Матвиенко Совет Федерации

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