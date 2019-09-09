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Вторых туров на выборах губернаторов не будет

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ни в одном регионе, где в единый день голосования выбирали глав субъектов, не будет вторых туров выборов.

"Предварительно, вроде бы обходимся без вторых туров на сегодняшний день, судя по тем результатам, которые есть", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России в понедельник.

Ранее сообщалось, что все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие руководители, которые участвовали в выборах в единый день голосования 8 сентября, по предварительным результатам одерживают победу.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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