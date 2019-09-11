Поиск

Тайванец задержан в Китае из-за снимков военной техники на границе Гонконга

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Власти Китая сообщили о задержании уроженца Тайваня Ли Мэн-чу, который пропал в середине августа во время поездки из Гонконга в соседний Шэньчжэнь, сообщает в среду издание South China Morning Post.

Официальный представитель управления по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что Ли Мэн-чу подозревается в совершении действий, угрожающих государственной безопасности.

Власти Тайваня выразили озабоченность в связи с задержанием мужчины и призвали материковый Китай обеспечить его встречу с семьей и предоставить отчет о ситуации.

Ранее сообщалось, что Мэн-чу сделал фотографии военной техники, собирающейся на границе Гонконга на фоне антиправительственных протестов в автономии.

Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже на протяжении нескольких месяцев. Первоначально демонстранты требовали, чтобы власти Гонконга не принимали законопроект об экстрадиции, но позднее повестка расширилась.

Гонконг Китай

Новости

Песков посоветовал не переоценивать светские мероприятия и звучащую на них критику

Медведев допустил внесение поправок о возможном сокращении рабочей недели

Медведев допустил внесение поправок о возможном сокращении рабочей недели

В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж

В Кремле не подтвердили сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

В Якутии вынесли приговор по резонансному делу об изнасиловании

Агент ЦРУ в Кремле

Поиск "шпиона" Смоленкова в России прекратился вскоре после его исчезновения

В "Единой России" заявили о риске кризиса на рынке лекарств в следующем году

В "Единой России" заявили о риске кризиса на рынке лекарств в следующем году

Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей

Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей
Дело "Седьмой студии"

Суд предложил вернуть дело "Седьмой студии" в прокуратуру

Gett пожаловался в ФАС на сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"

Gett пожаловался в ФАС на сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');