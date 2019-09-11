Тайванец задержан в Китае из-за снимков военной техники на границе Гонконга

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Власти Китая сообщили о задержании уроженца Тайваня Ли Мэн-чу, который пропал в середине августа во время поездки из Гонконга в соседний Шэньчжэнь, сообщает в среду издание South China Morning Post.

Официальный представитель управления по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что Ли Мэн-чу подозревается в совершении действий, угрожающих государственной безопасности.

Власти Тайваня выразили озабоченность в связи с задержанием мужчины и призвали материковый Китай обеспечить его встречу с семьей и предоставить отчет о ситуации.

Ранее сообщалось, что Мэн-чу сделал фотографии военной техники, собирающейся на границе Гонконга на фоне антиправительственных протестов в автономии.

Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже на протяжении нескольких месяцев. Первоначально демонстранты требовали, чтобы власти Гонконга не принимали законопроект об экстрадиции, но позднее повестка расширилась.