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Производители алкоголя потребовали около 100 млн руб. с тульских фальсификаторов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суворовский районный суд Тульской области начал рассмотрение иска производителей спиртного к группе местных жителей по поводу производства и сбыта алкогольного суррогата. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального управления Судебного департамента Ольга Дячук.

Иски подали АО "Московский завод "Кристалл", "ГСХ Трейдмаркс Лимитед", "КПО Маркетинг Компани Лимитед" и "Влактор Трейдинг Лимитед". Общая сумма требований исковых заявлений составляет 98,4 млн рублей. Уже прошло предварительное заседание по делу, рассмотрение отложено на 17 сентября.

В июле 2018 года суд вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми местных жителей за производство и сбыт алкогольного контрафакта. Всего с мая 2015 года по конец июня 2016 года обвиняемые изготовили более 6,3 млн бутылок, продав часть этого объема. При этом на бутылки наклеивались поддельные федеральные специальные марки. В результате правообладателям семи товарных знаков был причинен ущерб свыше 85 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по п.п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции), ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных спецмарок), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужих товарных знаков неоднократно с причинением крупного ущерба).

Глава банды фальсификаторов Валентин Соловьев был приговорен к лишению свободы на срок 8,5 лет. Он также был оштрафован на 3 млн рублей. Остальные члены группы приговорены к различным срокам лишения свободы от 2,5 лет до четырех лет со штрафами от 1 млн до 2 млн рублей.

Тульская область

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