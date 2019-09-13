Поиск

В Красноярском крае сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Красноярского края приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации, который вводили из-за лесных пожаров, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главного управления МЧС.

"На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась, в связи с чем правительством края было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах", - говорится в пресс-релизе.

Режим ЧС был введен в Красноярском крае 2 июля 2019 года. На тот момент в регионе установилась сухая жаркая погода, повсеместно фиксировалось прохождение гроз, которые в большинстве случаев и становились причинами возгораний.

Красноярский край

Новости

В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

СКР завел дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

В Подмосковье один человек пострадал из-за взрыва газа

Минобороны РФ заявило, что США разрабатывали запрещенную ракету еще в период действия ДРСМД

Минобороны РФ заявило, что США разрабатывали запрещенную ракету еще в период действия ДРСМД

Что произошло за день: четверг, 12 сентября

Ведущий Павел Лобков покинет "Дождь" ради телепроекта о науке

Ведущий Павел Лобков покинет "Дождь" ради телепроекта о науке

Минобороны сообщило об открытии еще одного острова в Арктике

Минобороны сообщило об открытии еще одного острова в Арктике

Кудрин призвал смелее заняться либерализацией правоохранительной системы в РФ

Владимир Легойда стал врио главы патриаршей пресс-службы

Владимир Легойда стал врио главы патриаршей пресс-службы

Захарова сочла неприемлемым протест Японии из-за открытия рыбного завода на Шикотане

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');