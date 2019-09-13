В Красноярском крае сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Красноярского края приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации, который вводили из-за лесных пожаров, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главного управления МЧС.

"На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась, в связи с чем правительством края было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах", - говорится в пресс-релизе.

Режим ЧС был введен в Красноярском крае 2 июля 2019 года. На тот момент в регионе установилась сухая жаркая погода, повсеместно фиксировалось прохождение гроз, которые в большинстве случаев и становились причинами возгораний.