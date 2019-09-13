В Нижегородской области арестованы врачи, которые брали деньги за бесплатные услуги

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд (Нижний Новгород) взял под стражу главного врача Балахнинской центральной районной больницы и врача-хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска, обвиняемых в мошенничестве.

На сайте суда сообщается, что медики арестованы на два месяца - по 10 ноября 2019 года включительно. Они обвиняются по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Ранее сообщалось, что обвиняемые, по версии следствия, вынуждали пациентов за свой счет приобрести медицинское оборудование и оплатить проведение необходимых им операций. После того, как деньги поступали на счета фиктивных посредников, врачи использовали их по своему усмотрению. В действительности необходимое оборудование и операции финансировались за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Установлено девять подобных случаев. По предварительным данным, ущерб составил более 1,1 млн рублей.