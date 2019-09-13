Поиск

В Нижегородской области арестованы врачи, которые брали деньги за бесплатные услуги

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд (Нижний Новгород) взял под стражу главного врача Балахнинской центральной районной больницы и врача-хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска, обвиняемых в мошенничестве.

На сайте суда сообщается, что медики арестованы на два месяца - по 10 ноября 2019 года включительно. Они обвиняются по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Ранее сообщалось, что обвиняемые, по версии следствия, вынуждали пациентов за свой счет приобрести медицинское оборудование и оплатить проведение необходимых им операций. После того, как деньги поступали на счета фиктивных посредников, врачи использовали их по своему усмотрению. В действительности необходимое оборудование и операции финансировались за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Установлено девять подобных случаев. По предварительным данным, ущерб составил более 1,1 млн рублей.

Нижегородская область

Новости

Роскомнадзор потребует блокировки почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail

Производитель "Фризиума" в течение месяца подаст документы на регистрацию в РФ

Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки

Каждый третий россиянин сталкивался с семейным насилием

Каждый третий россиянин сталкивался с семейным насилием
Агент ЦРУ в Кремле

Источник сообщил о наказании чиновников из-за бегства "шпиона" Смоленкова

Источник сообщил о наказании чиновников из-за бегства "шпиона" Смоленкова

В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

СКР завел дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

В Подмосковье один человек пострадал из-за взрыва газа

Минобороны РФ заявило, что США разрабатывали запрещенную ракету еще в период действия ДРСМД

Минобороны РФ заявило, что США разрабатывали запрещенную ракету еще в период действия ДРСМД

Что произошло за день: четверг, 12 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');