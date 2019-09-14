В полиции назвали водителя фуры виновником ДТП под Ярославлем

ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области Фото: МЧС РФ/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Водитель грузовика спровоцировал ДТП с автобусом под Ярославлем, сообщили "Интерфаксу" в субботу в ГИБДД России.

Как рассказали в инспекции, по предварительным данным, на 20 км дороги "Ярославль - Заячий холм - Иваново" водитель, управляя грузовой автомашиной "МАН", выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом "ПАЗ".

В результате аварии семь пассажиров автобуса погибли, 21 пассажир получил телесные повреждения, заявили в ГИБДД.

Автобус следовал по пригородному маршруту "Ярославль - Гаврилов-Ям", протяженность 30 км, перевозил 30 пассажиров.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства происшествия.

В свою очередь в Единой дежурной диспетчерской службе района сообщили, что сообщение о ДТП поступило в 10:45. На месте происшествия розлива топлива и возгорания транспортных средств не последовало, сообщили в диспетчерской.

Между тем, в региональном УМВД сообщили "Интерфаксу", что полиция пока не располагает точной информацией о количестве пострадавших в ДТП в Ярославской области, на месте работают сотрудники.