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В МЧС подтвердили гибель семи человек в аварии под Ярославлем

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В управлении МЧС по Ярославской области подтверждают информацию о семи погибших в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля.

В пресс-службе ведомства сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, в ДТП пострадали 20 человек, травмы получил один ребенок.

Ранее в ГИБДД РФ сказали агентству, что столкновение автобуса и грузовика спровоцировал водитель фуры. По ее данным, в результате аварии семь человек из автобуса "ПАЗ" погибли, 21 пассажир получил телесные повреждения.

В свою очередь в СУ СКР по региону сообщили "Интерфаксу", что Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП. По данным пресс-службы ведомства, автобус совершал рейс Ярославль-главный - Гаврилов-Ям, семь человек погибли, 19 пострадали.

Между тем в департаменте здравоохранения Ярославской области агентству рассказали, что в детскую больницу был госпитализирован восьмилетний ребенок. Сведений о его состоянии пока нет.

Ярославль МЧС

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