Что произошло за день: суббота, 14 сентября

Крупная авария в Ярославской области, уничтожение сына бен Ладена и похищение золотого унитаза

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Ярославской области. В результате ДТП погибли семь человек, 29 пострадали. По данным ГИБДД, виновником аварии был водитель фуры, который выехал на встречную полосу. Он погиб, как и водитель автобуса.

- Белый дом объявил об уничтожении сына бен Ладена. В заявлении, размещенном от имени Дональда Трампа, говорится, что Хамза бен Ладен убит в ходе операции, проведенной американским спецназом на границе Афганистана и Пакистана.

- РПЦ приняла в свой состав главу "русского экзархата". Священный Синод принял Иоанна (Реннето), всех желающих клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое желание.

- Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" пришвартовалась на Чукотке. После ввода ее в эксплуатацию количество АЭС в России увеличится с 10 до 11. В перспективе она должна заменить Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС.

- Хуситы взяли на себя ответственность за удар по объектам Aramco. Йеменские повстанцы пообещали, что удары по объектам в Саудовской Аравии будут продолжены. Тем временем Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после взрывов на объектах Aramco.

- Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз. Предмет сантехники из 18-каратного золота был создан итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом. Унитаз, выставлявшийся во дворце Бленхей, был подключен к канализации и работал по назначению.