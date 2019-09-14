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Семи пострадавшим в ДТП под Ярославлем потребовались операции

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Семь человек, доставленных после ДТП в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области в больницу им. Соловьева, прооперированы, сообщила на брифинге директор больницы Наталья Даниленко.

По ее словам, в больницу после аварии поступили 20 человек, двое из них были отправлены в областную больницу, семь отпущены после оказания медпомощи, 11 госпитализированы, из них семь уже прооперированы. Пять человек в тяжелом состоянии.

У пострадавших диагностированы политравмы, нейротравмы, шок.

По уточненным данным областного департамента здравоохранения, в результате ДТП погибли семь человек, 29 пострадали, 21 из них госпитализированы.

В свою очередь начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров сообщил, что грузовик принадлежал частному предпринимателю из Краснодара, а автобус - Гаврилов-Ямскому филиалу Ярославского автотранспортного предприятия.

Ярославская область

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