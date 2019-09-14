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Спровоцировавший ДТП под Ярославлем водитель фуры был жителем Краснодарского края

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Оба водителя, погибшие при столкновении грузовика и пригородного автобуса в Ярославской области в субботу, опознаны, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ДТП.

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"Пока двое погибших опознаны - оба водителя. Фура: Калиш Анатолий Григорьевич, 1961 года рождения, зарегистрирован в Краснодарском крае. Водитель автобуса ПАЗ: Пойков Сергей Николаевич, зарегистрирован в Гаврилов-Ямском районе, 1960 года рождения", - сказал собеседник агентства.

В штабе также уточнили, что у пострадавшего в ДТП ребенка диагностирована тупая травма живота и ссадины на лице, его жизни ничего не угрожает.

Оперативный штаб работает на месте аварии под личным руководством губернатора области Дмитрия Миронова.

По предварительным данным, лобовое столкновение автобуса ПАЗ и грузовика произошло в районе поселка Заячий Холм близ Гаврилов-Яма.

Ранее сообщалось, что авария с участием фуры и автобуса под Ярославлем унесла жизни семи человек, еще 21 пострадал.

В ГИБДД России рассказали "Интерфаксу", что столкновение автобуса и грузовика спровоцировал водитель фуры. По ее данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом.

Пострадавшие в ДТП в Ярославской области были доставлены в четыре больницы в зависимости от характера травм.

Ярославль

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