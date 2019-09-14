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Из бывшего замка Уинстона Черчилля украли золотой унитаз

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Унитаз, целиком выполненный из золота, был похищен из дома, в котором родился британский премьер Уинстон Черчилль. Как сообщает Sky News, речь идет не о рядовом предмете сантехники, а о предмете искусства под названием "Америка" работы итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана.

По подозрению в причастности к краже был арестован 66-летний мужчина.

Как отмечают в полиции, выполненный из 18-каратного золота унитаз был подключен к системе канализации, поэтому дворец Бленхей - родовое имение герцогов Мальборо, из которых происходит Черчилль, - было затоплено. Сейчас потомки премьера занимают лишь одно крыло, остальная часть замка отдана под выставки и доступна для посетителей.

Золотой унитаз был установлен в замке в рамках первой за 20 лет персональной выставки Каттелана. Предмет искусства выполняет свою функцию и посетители Бленхея могут использовать его по прямому назначению, если уложатся в отведенные три минуты. Его стоимость оценивается в 1 млн фунтов.

В 2016 году унитаз выставлялся в нью-йоркском Музее Гуггенхейма. После переезда Дональда Трампа в Белый дом в качестве президента США, музей предлагал ему установить унитаз в новой резиденции.

Великобритания

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