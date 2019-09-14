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Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена

Белый дом сообщил об уничтожении сына бен Ладена
Сын Усамы бен Ладена Хамза. Cкриншот видео, распространенного ЦРУ 31 июля 2019 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Хамза бен Ладен, сын лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России - ИФ) Усамы Бен Ладена, уничтожен в ходе операции, проведенной американским спецназом на границе Афганистана и Пакистана.

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"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана", - говорится в заявлении, распространенном в субботу от имени президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в документе, "потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки".

В заявлении говорится, что на Хамзе бен Ладене лежит ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок.

О деталях операции ничего не сообщается, однако американские журналисты отмечают, что неподтвержденные сообщения о гибели Хамзы бен Ладена стали появляться несколько недель назад.

За полезную информацию о Хамзе бен Ладене администрация США назначила денежное вознаграждение в размере $1 млн, напоминает западная пресса.

Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец в 1996 году отправился в Афганистан, откуда объявил войну США. В 2011 Усама бен Ладен, причастный к теракту 11 сентября 2001 года, был убит в Пакистане в ходе спецоперации американских войск специального назначения.

Хамза бен Ладен Усама бен Ладена Аль-Каида США Афганистан

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