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В Калининграде отпустили под домашний арест экс-чиновников по делу о хищении 750 млн руб. на стройке стадиона к ЧМ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Центральный суд Калининграда отпустил из-под стражи под домашний арест Амира Кушхова и Сергея Трибунского, обвиняемых в хищении более 752 млн рублей при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Они находились под арестом с лета 2017 года по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, исполняющий обязанности директора ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" (РУЗКС) Кушхов и ведущий инженер по надзору за строительством Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО "Группа "Сумма", созданного братьями Магомедовыми - гендиректором ОАО "ГлобалЭлектроСервис" ("ГЭС"), руководителем дирекции по строительству объектов Востока ОАО "ГЭС" и директором дочерней компании ООО "УПТК". Следствие полагает, что они решили похитить деньги, выделенные из бюджета на работы по инженерной подготовке стадиона.

В 2013 году РУЗКС заключила госконтракт с "ГЭС", и с января по сентябрь 2014 года соучастники преступления предоставляли недостоверные сведения об объемах и стоимости работ, на основании которых подрядчик незаконно получил более 752 млн рублей, которые затем были похищены.

Расследования дела уже завершено, оно поступило в Центральный суд Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении остальных фигурантов уголовного дела ведется следствие.

Окончательная стоимость стадиона ЧМ-2018 в Калининграде составляла 17 млрд 754 млн рублей. Он построен на острове Октябрьский и рассчитан на 35 тыс. зрителей.

Калининград Амир Кушхов Сергей Трибунский

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