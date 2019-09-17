Кабмин не поддержал отмену статьи о преступном сообществе для экономических дел

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве не поддержали законопроект об исключении статьи 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) для дел, которые расследуются по статьям о преступлениях в сфере предпринимательства. Это следует из отзыва на эту законодательную инициативу (есть в распоряжении "Интерфакса").

В правительстве считают, что "законодательный запрет на вменения статьи 210 Кодекса по экономическим составам преступлений" не поможет бороться с организованной преступностью уголовно-правовыми средствами.

Автор поправок не учел, что бизнес может быть "формой маскировки преступных деяний, когда юридическое лицо создается для совершения таких преступлений, как мошенничество, незаконной банковской деятельности, незаконной деятельности по привлечению денежных средств, легализации (отмывания) денежных средств, рейдерских захватов путем принуждения к совершению сделок или отказа от их совершения", говорится в отзыве.

Поправку в УК в Думу внес член думского комитета по экономической политике депутат Рифат Шайхутдинов. Он предложил запретить дополнительную квалификацию по статье 210 УК действий подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства. Ссылаясь на сложившуюся практику, он указывал, что эту статью часто применяют необоснованно.

Председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил "Интерфаксу", что законопроект Шайхутдинов "изначально носил сугубо пиар-характер". Комитет Крашенинникова будет рекомендовать палате его отклонить.