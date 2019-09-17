Поиск

Кабмин не поддержал отмену статьи о преступном сообществе для экономических дел

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве не поддержали законопроект об исключении статьи 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем) для дел, которые расследуются по статьям о преступлениях в сфере предпринимательства. Это следует из отзыва на эту законодательную инициативу (есть в распоряжении "Интерфакса").

В правительстве считают, что "законодательный запрет на вменения статьи 210 Кодекса по экономическим составам преступлений" не поможет бороться с организованной преступностью уголовно-правовыми средствами.

Автор поправок не учел, что бизнес может быть "формой маскировки преступных деяний, когда юридическое лицо создается для совершения таких преступлений, как мошенничество, незаконной банковской деятельности, незаконной деятельности по привлечению денежных средств, легализации (отмывания) денежных средств, рейдерских захватов путем принуждения к совершению сделок или отказа от их совершения", говорится в отзыве.

Поправку в УК в Думу внес член думского комитета по экономической политике депутат Рифат Шайхутдинов. Он предложил запретить дополнительную квалификацию по статье 210 УК действий подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства. Ссылаясь на сложившуюся практику, он указывал, что эту статью часто применяют необоснованно.

Председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил "Интерфаксу", что законопроект Шайхутдинов "изначально носил сугубо пиар-характер". Комитет Крашенинникова будет рекомендовать палате его отклонить.

Госдума правительсство Рифат Шайхутдинов Павел Крашенинников

Новости

В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального

"Коммерсантъ" узнал о жалобе Сечина Путину на "субъективность" Минфина

"Коммерсантъ" узнал о жалобе Сечина Путину на "субъективность" Минфина

"Ъ" сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального

"Ъ" сообщил детали иска на 1 млрд рублей к ФБК Навального

Памфилова сочла преждевременным распространение электронного голосования по РФ

Памфилова сочла преждевременным распространение электронного голосования по РФ

Правительство "концептуально" поддержало запрет продажи алкоголя в мелких барах

Правительство "концептуально" поддержало запрет продажи алкоголя в мелких барах

Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

Власти Крыма предложили дать региону двойное название

Власти Крыма предложили дать региону двойное название

В России начали поиск желающих провести пять дней в имитирующей невесомость ванне

СКР заинтересовался работой врача, предписавшего ребенку наносить мазь на гипс

В Бурятии накажут охранника, призвавшего росгвардейцев не выполнять "преступные приказы"

В Бурятии накажут охранника, призвавшего росгвардейцев не выполнять "преступные приказы"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');