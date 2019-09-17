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Автозаправку в Челябинске эвакуировали из-за возгорания двух бензовозов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Челябинске на автозправке на Асфальтной улице при сдаче топлива загорелись два бензовоза Volvo, из-за этого с АЗС эвакуировали посетителей и персонал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Пострадал один человек, он получил черепно-мозговую травму, уточнили в пресс-службе мэрии города.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщили в областном управлении МЧС. Открытым огнем горели два бензовоза емкостью по 30 тысяч литров, рядом находились наполненные бензином емкости по 75 кубометров. Пожарные локализовали возгорание за 20 минут и затем быстро потушили.

Пострадал водитель бензовоза. Его осмотрели врачи в больнице, госпитилизация ему не потребовалась, сказали в мэрии.

Челябинск МЧС

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