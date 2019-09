Дерипаска решил судиться с журналистами из-за санкций США

Он будет требовать опровержения публикаций, из-за которых попал под санкции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Предприниматель Олег Дерипаска хочет добиться в суде опровержения информации СМИ, на основании которой Минфин США ввел против него персональные санкции. Об этом "Интерфаксу" сказала представитель бизнесмена.

Ранее стало известно, что 13 сентября он подал в Краснодарский краевой арбитражный суд иск о защите деловой репутации к издателям британских газет The Times, The Telegraph и американской The Nation.

Минфин США в качестве обоснования введения санкций приводит только три газетные статьи, опубликованные больше десяти лет назад, сказала представитель Дерипаски. По ее словам, в этих публикациях были изложены слухи и домыслы о Дерипаске, а также "голословные обвинения" в его адрес, выдвинутые его конкурентами.

"Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности", - добавила она и напомнила, что в марте 2019 года Дерипаска оспорил санкции Минфина США в американском суде. Он считает, что санкции в его отношении были введены необоснованно и он стал жертвой политической борьбы. По его оценке, из-за санкций он потерял $7,5 млрд или 81% своего состояния.

В мае юристы бизнесмена заявили, что Минфин ввел против него санкции из-за двух утверждений. Первое было о том, что он "действовал или предположительно действовал в интересах высокопоставленного" чиновника российского правительства. Во-вторых, он попал под санкции за работу в энергетическом секторе России. Оба утверждения они назвали ложными.

Дерипаска и восемь его компаний попали под санкции США в апреле 2018 года. В январе 2019 года в результате переговоров Минфин снял санкции с En+, подконтрольного ей производителя алюминия "РУСАЛ" и "Евросибэнерго", поскольку бизнесмен согласился отказаться от контроля над ними. – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними.

В 2017 году Дерипаска судился в США с информагентством Associated Press из-за публикации о сотрудничестве с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Суд этот иск отклонил.