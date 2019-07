Дерипаска пересказал беседы с ФБР о Манафорте и возможном сговоре Трампа с Москвой

Бизнесмен якобы сказал агентам спецслужбы, что не верит, что Москва могла бы интересоваться услугами Манафорта

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска в сентябре 2016 года в беседе с агентами ФБР усомнился в их версии о том, что кто-либо от имени российского руководства мог предложить главе штаба Дональда Трампа Полу Манафорту сговор. Он подтвердил факт этой беседы в интервью The Hill и раскрыл ее содержание.

Ранее издание узнало о разговоре Дерипаски с ФБР от американских источников. Спецслужбы США подозревали бизнесмена в участии в сговоре с целью вмешательства Москвы в выборы президента США. С апреля 2018 года он находится под санкциями. Также СМИ много сообщали о деловых контактах Дерипаски с Манафортом. Летом 2016 года Манафорт в разгар избирательной кампании был вынужден покинуть штаб Трампа, так как стало известно о его работе на украинскую Партию регионов. Затем он стал первым американцем, которому были предъявлены обвинения по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

По утверждению Дерипаски, он сказал агентам ФБР, что он не друг Манафорта, что подтверждает иск, поданный против него за несколько месяцев до этого разговора. "Но поскольку я россиянин, я бы очень удивился, если бы кто-либо из России пытался бы выйти на него (Манафорта. - ИФ) с какой-либо целью и не спросил бы моего мнения, - процитировал бизнесмен собственные высказывания. - Я сказал им прямо, я просто не верю, что он стал бы продвигать какие-либо интересы России, особенно с учетом того, что он делал по Украине последние семь-восемь лет".

Дерипаска, с его слов, сказал представителям ФБР, что Манафорт давно работал на Украине, консультировал там всю политическую элиту, им все были довольны, и зачем бы ему вдруг понадобилось начинать сотрудничать с Россией.

Как рассказал адвокат Манафорта Кевин Даунинг, команда спецпрокурора Роберта Мюллера не передала содержание этой беседы Дерипаски с агентами ФБР защите Манафорта, хотя оно могло бы стать одним из возможных доказательств невиновности главы штаба Трампа в сговоре с Россией. На основании этого к команде Мюллера может быть подан иск о сокрытии важной информации от обвиняемого, отмечает The Hill.

Весной 2017 года агентство Associated Press сообщило, что Манафорт тайно работал на Дерипаску около десяти лет и, по условиям контракта, продвигал интересы Москвы в других странах. В мае того года бизнесмен подал иск против этого агентства, обвинив его в клевете. Затем The Wall Street Journal сообщила о том, что политконсалтинговая фирма Манафорта работала на Дерипаску с 2004 по 2015 год, а их сотрудничество касалось Украины, Грузии и Черногории. The Washington Post писала, будто бы уже после начала предвыборной кампании в США Манафорт предлагал Дерипаске делать регулярные отчеты о происходящем, но в результате это так и не было организовано.

В марте 2019 года суд приговорил Манафорта к 7,5 годам лишения свободы за попытки помешать правосудию, сговор против США и уклонение от уплаты налогов.

В апреле 2019 года Мюллер по итогам двухлетнего расследования опубликовал доклад и сообщил, что не нашел доказательств сговора Трампа с Россией.