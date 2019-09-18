Жительница Омска перепутала смартфон с пистолетом во время селфи

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - 36-летняя жительница Омска попала в больницу с травмами головы, которые получила при попытке сделать селфи с травматическим пистолетом в руке. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело в результате проверки было возбуждено о незаконном изготовлении нунчаков.

Полиция установила, что потерпевшая взяла травматический пистолет своего сожителя, когда тот вышел в другую комнату. Она решила сделать с оружием селфи и направила дуло в сторону головы. Вместо кнопки на экране она нажала спусковой крючок. В пресс-службе омской полиции "Интерфаксу" уточнили, что угрозы ее жизни нет.

В квартире полицейские нашли травматический пистолет МП-79 и гладкоствольное ружье, зарегистрированные на хозяина. Также там нашли нунчаки. Криминалистическая экспертиза показала, что это холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Мужчина на допросе сказал, что сделал их сам. На него завели уголовное дело о незаконном изготовлении оружия (ч. 4 ст. 223 УК).