В Екатеринбурге возник пожар на одном из крупнейших заводов трансформаторной стали

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание возникло в цехе холодного проката завода "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге, эвакуированы 200 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Получена информация о пожаре на улице Толедова, 43 в Екатеринбурге. Происходит задымление в цехе холодного проката завода ВИЗ-Сталь", - сказал источник.

Погибших пострадавших в результате возгорания нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла.

На месте работают 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. "Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением", - говорится в пресс-релизе.

"ВИЗ-Сталь" - российский производитель холоднокатаной электротехнической, трансформаторной стали. Входит в пятёрку крупнейших мировых производителей трансформаторной стали.