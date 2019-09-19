Возгорание в ТЦ в Грозном локализовано на площади 700 кв. м

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание, возникшее в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар локализован на площади 700 квадратных метров", - сказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

Ранее стало известно, что в Грозном загорелся крупнейший в городе торгово-развлекательный центр. Огнем охвачены все три этажа, движение по проспекту перед ТЦ перекрыто.