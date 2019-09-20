Три человека пострадали в ДТП со "скорой" в Ростове-на-Дону

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Ростове-на-Дону работают на месте ДТП, участниками которого оказались машина скорой помощи и легковой автомобиль, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Произошло столкновение "скорой" и автомобиля Renault Duster. По предварительным данным, три человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, авария произошла на пересечении Обского переулка и улицы Казахская.