Шесть человек пострадали в результате ДТП под Рязанью

Среди пострадавших в аварии трое несовершеннолетних

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при столкновении автомобилей ВАЗ-2115 и Toyota Land Cruiser, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло вечером во вторник на 202-м километре автодороги Ряжск - Касимов. В результате столкновения машин травмы различной степени тяжести получили 6 пассажиров "Жигулей", в том числе дети в возрасте 3, 9 и 15 лет.

"Все ребята и один взрослый доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия уточняются.