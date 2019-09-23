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Одиннадцать полицейских наказаны после скандала с принуждением спортсменки к сексу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Более десятка сотрудников полиции Анапы уволены или привлечены к ответственности после проверки по скандальному уголовному делу о понуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки из Подмосковья, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Уже принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители", - сообщила пресс-служба в ответ на запрос агентства.

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Кроме того, уволены начальник ОМВД по Анапе и замначальника полиции (по охране общественного порядка) отдела. Замначальника - начальник полиции ОМВД по городу предупрежден о неполном служебном соответствии. Также были наказаны два члена руководящего состава ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В конце августа в Анапе арестовали двух полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней волейболистки. По данным следствия, в ночь 26 августа полицейские задержали на пляже пару влюбленных - несовершеннолетнюю девушку и ее совершеннолетнего молодого человека. Юношу сразу отпустили, а девушке-подростку стали угрожать административной ответственностью за нахождение ночью в общественном месте без родителей и таким образом принудили к сексу.

Потерпевшая - спортсменка из Подмосковья, принимавшая участие в проходившем в Анапе Чемпионате России по пляжному волейболу.

МВД РФ Анапа

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