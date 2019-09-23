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В Тбилиси назвали планы России финансировать абхазскую армию "продолжением аннексии"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Тбилиси негативно оценивают поручение президента РФ Владимира Путина подписать соглашение с Абхазией о выделении финансирования на модернизацию ее вооруженных сил.

"Это решение является очередным незаконным шагом РФ по интеграции грузинских регионов в свое политическое и военное пространство, что представляет собой продолжение российской политики аннексии", - заявил в понедельник журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

Он отметил, что грузинская сторона будет использовать все возможности для информирования партнеров по этому вопросу, в том числе и формат дебатов на проходящей Генеральной ассамблее ООН.

23 сентября президент РФ Путин поручил правительству подписать соглашение между РФ и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил (ВС) Абхазии.

13 сентября правительство РФ одобрило проект соглашения между РФ и Абхазией о модернизации ВС Абхазии за счет российского бюджета. Соглашением предусмотрена поэтапная унификация стандартов военного управления, оснащение армии современными видами вооружений, обеспечение социальных выплат.

Абхазия Грузия

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