Подачу отопления в московские квартиры завершат в ближайшие два дня

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Подача отопления в жилой сектор столицы и в объекты социальной сферы в основном завершится в ближайшие два дня, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в понедельник.

"Нормативный срок разогрева города с подачей тепла - пять суток. Мы делаем всегда это значительно раньше, и, полагаю, что в этом году сделаем чуть раньше, чем нормативные пять суток. Думаю, что во вторник, среду практически тепло будет подано во все московские квартиры, во все учреждения социальной сферы", - уточнил Бирюков.

Он напомнил, что с пятницы, 20 сентября, по заявкам происходило подключение объектов социальной сферы. Так, к настоящему времени, рассказал заммэра, 95% детских садов и школ и 85% учреждений здравоохранения уже подключены к теплу.

Бирюков добавил, что по сравнению с прошлым годом тепло в 2019 году подается примерно на 8, а в отдельных местах - на 10 дней раньше. "Будет работать 15 ТЭЦ, порядка 146 районных, квартальных тепловых станций. Все они занимаются подачей тепла", - отметил заммэра.

Ранее Бирюков сообщил, что в Москве начали включать отопление в жилых домах. По словам чиновника, это было сделано в соответствии с регламентом, так как среднесуточная температура не превышала восемь градусов больше пяти дней подряд.