Бизнес-омбудсмен увидел в "деле Израйлита" угрозу возврату капитала в Россию

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что в деле бизнесмена Валерия Израйлита есть нарушения закона об амнистии капиталов и что данный случай может негативно сказаться на реализации планов по возврату капиталов в страну.

По мнению Титова, "в данном случае нарушен не только дух закона об амнистии капиталов, но и его буква", цитирует уполномоченного его пресс-служба. По словам бизнес-омбудсмена, статьи, инкриминируемые Израйлиту, не значатся в законе о добровольном декларировании активов и счетов, который гарантирует декларанту отсутствие уголовного преследования из-за сведений, указанных в декларации. В то же время другие пункты этого закона гласят, что сведения спецдекларации не могут быть использованы ни в качестве основания для возбуждения уголовного дела, ни в качестве доказательства по нему, если только сам декларант не настаивает на их приобщении.

"Некоторая целенаправленная "однобокость" суда в этой ситуации может очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну, которые ставились при разработке закона. Я бы назвал ее прямой угрозой реализации таких задач. На мой взгляд, ситуацию срочно нужно прояснять", - считает Титов.

В ближайшее время он намерен обратиться к председателю Верховного суда РФ с просьбой провести заседание пленума и выпустить постановление с более детальной трактовкой закона. Также бизнес-омбудсмен сообщил, что обратится к генпрокурору с просьбой провести проверку не только этого дела, но и всех других дел, связанных с амнистией капиталов.

Позиция Кремля

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что гарантии президента РФ Владимира Путина участникам репатриации капиталов остаются в силе.

Журналисты обратили внимание на публикацию газеты "Ведомости", что ФСБ изъяло в здании центрального аппарата Федеральной налоговой службы (ФНС) декларацию, поданную Валерием Израйлитом в рамках амнистии капитала, и использовала ее в уголовном деле. Между тем президент РФ в 2014 году, объявляя амнистию капитала, гарантировал ее участникам, что они не столкнутся с уголовным или административным преследованием.

На вопрос, можно ли доверять словам главы государства, Песков сказал: "Безусловно, можно доверять словам президента. Нужно доверять словам президента. Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов, но, что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения СМИ на этот счет. Но, не зная деталей дела, очень сложно что-то сказать".

Обвинения в адрес Израйлита

Израйлит обвиняется по ч.2 и ч.3 статьи 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ст.174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем), а также по статье 159 (мошенничество) УК РФ.

Как считает следствие, Израйлит входил в преступную группу, которая поставляла некачественные трубы для строительства порта "Усть-Луга". Таким образом "сэкономленные" деньги, считает следствие, выводились за границу. Израйлит был арестован в декабре 2016 года. В настоящее время его уголовное дело поступило для рассмотрения в один из судов Санкт-Петербурга.

По словам его адвоката Виктории Бурковской, одним из доказательств обвинения являются данные спецдекларации, поданной им в рамках амнистии капитала и изъятой следствием в здании центрального аппарата ФНС.