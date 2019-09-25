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Пропавший в Тюменской области младенец найден мертвым

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Поиски младенца, похищенного в Заводоуковске Тюменской области, завершены, обнаружено его тело. Об этом сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного УМВД.

"Мы подтверждаем эту информацию. Обнаружено тело мальчика. Его няня задержана", - заявил представитель ведомства, не сообщив подробностей трагедии.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщила, что 24-летняя девушка, присматривавшая за ребенком, была обнаружена в лесу на расстоянии около 3 км от дома семьи младенца.

"У девушки в руках обнаружено тело ребенка", - отмечается в пресс-релизе.

Подозреваемая задержана, ее допрашивают следователи.

Полугодовалый ребенок был похищен днем 24 сентября в Заводоуковске. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение несовершеннолетнего). Ребенка забрала няня, которая за ним присматривала.

Тюменская область

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