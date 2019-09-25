Подозреваемая в похищении младенца, найденного мертвым, ранее была судима

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемая в похищении полугодовалого ребенка в Тюменской области, впоследствии найденного мертвым, ранее была судима, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления МВД.

По его данным, Викторию Айметдинову судили по статье 318 УК РФ - за применение насилия в отношении представителя власти.

На сайте города Муравленко в ЯНАО также сообщается, что в 2014 году 18-летняя Айметдинова в состоянии алкогольного опьянения избила несовершеннолетнюю девушку и за это была осуждена по ч.2 ст.116 УК РФ (нанесение побоев из хулиганских побуждений)

Полугодовалый ребенок был похищен днем 24 сентября в Заводоуковске Тюменской области. По данным правоохранительных органов, младенца забрала няня, которая за ним присматривала. В числе мотивов ее поступка называли ссору: похищенный ребенок был младшим братом молодого человека, с которым девушка встречалась и затем поругалась. На следующий день после пропажи подозреваемую обнаружили в лесу в 3 км от дома, на руках она держала тело ребенка.