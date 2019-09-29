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Более 150 телят погибли в пожаре на ферме в Новосибирской области

Среди людей погибших и пострадавших нет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пожар уничтожил здание животноводческой фермы в Новосибирской области, более 150 голов скота погибло, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня в Новоспасске Новосибирской области в районе ул. Центральная произошел техногенный пожар на животноводческой ферме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил здание по всей площади ", - сказали в пресс-службе ведомства в воскресенье.

В результате пожара огнем уничтожено здание животноводческой фермы на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Погибло 154 теленка. Среди людей пострадавших нет.

В МЧС назвали предполагаемой причиной пожара нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Размер материального ущерба в настоящее время устанавливается.

Новосибирская область МЧС

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