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Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные авиакомпании при введении в петербургском "Пулково" пятой и седьмой степеней "свободы воздуха" смогут летать лишь в те пункты назначения, которые находятся не ближе 200 км от аэропортов, куда уже выполняют рейсы российские перевозчики. О таком ограничении для иностранных конкурентов ранее просили крупнейшие авиакомпании РФ, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

"Российские перевозчики сошлись во мнении, что для комплексного развития туристического потенциала Санкт-Петербурга и привлечения дополнительных туристов снятие ограничений необходимо проводить с учетом интересов авиакомпаний РФ, а права на выполнение полетов по 5-й и 7-й степеням свободы должны предоставляться в/из пунктов на территории иностранных государств, расположенных не ближе 200 км от пунктов, в которые уже выполняются регулярные рейсы российских авиакомпаний из Петербурга", - сообщил собеседник агентства.

Официальным комментарием Минтранса о том, действительно ли ведомство поддерживает такую позицию бизнеса, "Интерфакс" пока не располагает. Источник в авиакомпании из топ-5 утверждает, что Минтранс "за".

На совещании по развитию петербургского транспортного узла, на котором было объявлено о введении в "Пулково" седьмой "свободы воздуха" (позволяет иностранным перевозчикам летать в третьи страны без посадки в стране регистрации), министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что направления для иностранных авиакомпаний предлагается делить на группы. Первая - те страны, куда российские компании не летают вообще. Вторая - государства, с которыми есть межправсоглашения, но частоты не выбраны из-за отсутствия спроса. Третья - "спорные направления, требующие дополнительного анализа".

По мнению источника агентства, условие о 200 км вряд ли заинтересует иностранных перевозчиков, что делает либерализацию полетов из "Пулково" формальной. Вместе с тем, в случае одностороннего снятия ограничений для иностранных компаний российским это обернется ежегодными убытками в размере 22 млрд руб., утверждает он, ссылаясь на расчеты бизнеса.

Ранее ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково") предложило Минтрансу 33 страны для полетов по седьмой "свободе воздуха". В список вошли: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Финальный список планируют утвердить к декабрю.

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