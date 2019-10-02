Суд в Якутске изменил приговор экс-полицейскому, избившему уборщицу-филиппинку

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Якутии, рассмотрев апелляцию, изменил приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России "Якутское" Александру Левадному по делу об избиении и незаконном лишении свободы уборщицы-филиппинки, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

Ему окончательно назначено шесть лет и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Супруга подсудимого Кристина Левадная получила пять лет условного лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Кроме того, суд обязал осужденных возместить причиненный потерпевшей моральный вред в течение 12 месяцев.

Ранее, в июле 2019 года, Левадный получил пять лет условно с испытательным сроком три года. Его супруга получила четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.

В 2017 году гражданка Филиппин работала в клининговой компании "Чистый дом", которой владела Левадная. Так как ей некоторое время не платили зарплату, она уволилась, но бывшая работодательница и ее муж - подполковник полиции - похитили уборщицу с нового места работы, привезли в квартиру, где избили и удерживали ее несколько дней.

В итоге женщине удалось сбежать через окно. Она спряталась у бывшего клиента - местного бизнесмена, тот вызвал "скорую" и полицию. Приехавшие на вызов медики стали очевидцами драки, которая произошла, когда Левадные попытались ворваться в его квартиру.

Против полицейского были возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы с причинением тяжких последствий и о превышении полномочий. Он был уволен со службы.

Против жены полицейского также было возбуждено уголовное дело: ее заподозрили в организации канала незаконной миграции, поскольку 15 филиппинок, работавших в ее компании, ее не были поставлены на миграционный учет и нарушали режим временного пребывания в Якутске.