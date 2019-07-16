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Экс-полицейский осужден условно в Якутске за похищение уборщицы-филиппинки

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МВД России "Якутское" Александр Левадный приговорен к условному сроку за избиение и незаконное лишение свободы уборщицы-филиппинки.

"Левадный получил пять лет условно с испытательным сроком три года, лишен специального звания и права занимать должности в правоохранительных органах на два года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Якутского городского суда. Его супруга Кристина Левадная получила четыре года условно с испытательным сроком два года.

В 2017 году гражданка Филиппин работала в клининговой компании "Чистый дом", которой владела Левадная. Так как ей некоторое время не платили зарплату, она уволилась, но бывшая работодательница и ее муж - подполковник полиции - похитили уборщицу с нового места работы, привезли в квартиру, где избили и держали несколько дней.

В итоге женщине удалось сбежать через окно. Она спряталась у бывшего клиента - местного бизнесмена, тот вызвал "скорую" и полицию. Приехавшие на вызов медики стали очевидцами драки, которая произошла, когда Левадные попытались ворваться в его квартиру.

Против полицейского были возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы с причинением тяжких последствий и о превышении полномочий. Он был уволен со службы.

Против жены полицейского также было возбуждено уголовное дело: ее заподозрили в организации канала незаконной миграции, поскольку 15 филиппинок, работавших в ее компании, ее были поставлены на миграционный учет и нарушали режим временного пребывания в Якутске.

Якутск

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