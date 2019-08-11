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Журналисту дагестанского "Черновика" продлили арест до 13 сентября

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Советский районный суд в Дагестане продлил срок содержания под стражей журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, сообщается в воскресенье на сайте издания.

В сообщении "Черновика" говорится, что мера пресечения будет длиться месяц, до 13 сентября.

Ранее сообщалось, что журналисту издания "Черновик", арестованному по подозрению в финансировании терроризма, изменили квалификацию обвинения.

В РоссииЖурналисту "Черновика" в Дагестане изменили роль в деле о финансировании терроризмаЧитать подробнее

По данным правозащитного центра "Мемориал", один из адвокатов Гаджиева Шамиль Магомедов (работает по соглашению с Правозащитным центром "Мемориал") обратил внимание, что следствие в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева изменило его роль с "непосредственного финансиста" на "идейного вдохновителя". Якобы Гаджиев публиковал статьи, провоцирующие людей перечислять деньги благотворительному фонду "Ансар". Ранее обвинение утверждало, что журналист непосредственно сам финансировал этот и другие фонды.

Журналиста "Черновика", который руководит в газете разделом "Религия", и еще двух жителей Дагестана задержали 14 июня, а 18 июня суд в Махачкале арестовал Гаджиева по подозрению в финансировании терроризма.

Сам он вину не признает, и коллеги выступают в его поддержку. 21 июня три дагестанских еженедельника вышли с одинаково оформленной первой полосой с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов попросил глав СКР, Генпрокуратуры и Дагестана генпрокурора взять под личный контроль дело Гаджиева.

Дагестан Черновик Абдулмумин Гаджиев

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