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Медведев поручил Минфину изыскать допсредства на развитие сельских территорий

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Дмитрий Медведев вечером в среду провели рабочую встречу, сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

"Председатель правительства поддержал инициативы, высказанные представителями фракций на Совете Государственной Думы. В том числе, по необходимости эффективности использования бюджетного рубля, с целью обеспечения перечисления бюджетных средств в регионы уже в январе следующего года", - сказал журналистам в четверг Володин.

Он отметил, что "депутаты совместно с правительством и профильными министерствами подготовят поправки, чтобы выйти на решение этого вопроса".

"Премьер-министр также разделяет подходы фракций по сокращению разницы между наиболее и наименее бюджетно-обеспеченными регионами и необходимости реализации инвестиционных программ в регионах через государственно-частное партнерство", - сказал председатель Госдумы.

Володин информировал, что "председатель правительства дал поручение министерству финансов об изыскании дополнительных средств на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий в двукратном объеме от изначально запланированного".

Как сказал парламентским журналистам Володин по итогам рабочей встречи с Медведевым, состоявшейся сегодня поздно вечером, "встреча прошла результативно".

Советом Госдумы в среду принято решение разослать поступивший в Госдуму проект бюджета в регионы, Счетную и Общественную палаты, профильные комитеты. Первое чтение проекта бюджета намечено на 23 октября.

Вячеслав Володин Дмитрий Медведев Минфин

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