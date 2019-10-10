Поиск

Депутаты предложили перестать финансировать некоторые институты развития

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Депутаты предложили провести независимую экспертизу, определить эффективность и в случае необходимости приостановить финансирование из бюджета ряда институтов развития. Это говорится в отзыве думского комитета по экономической политике на проект бюджета на 2020-2022 годы.

Система институтов развития была создана в начале 2000-х годов, но сейчас есть сомнения в эффективности их работы, написали депутаты: "За прошедшие годы они не смогли обеспечить технологический и инновационный прорыв, тогда как зарубежный опыт работы институтов развития показывает, что для этого требуется в среднем 5-7 лет".

"Исходя из изложенного, Комитет считает целесообразным рассмотреть вопрос о приостановлении бюджетного финансирования тех институтов развития, у которых среднегодовые текущие расходы превышают 5-6% среднегодового объема бюджетного финансирования за период 2005-2018 годов, а деятельность получила отрицательную оценку по результатам независимой экспертизы", - говорится в отзыве.

Депутаты также указали на проблемы с достижением показателя по количеству компаний, осуществляющих технологические инновации. Среди препятствий для увеличения количества организаций, внедряющих технологические инновации, комитет называет текущее неудовлетворительное состояние технологического потенциала российской промышленности, а также снижение объема частных инвестиций в высокотехнологичный промышленный сектор в 2017-2018 годах и общее охлаждение инвестиционной активности в I полугодии 2019 года.

Комитет также обращает внимание, что в 2018 году (как и в 2017 году) не было достигнуто плановое значение по позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business (31-е место вместо планового 20-го, улучшение за год всего на четыре позиции).

Госдума Doing Business

Новости по теме

Новости

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Что случилось этой ночью: четверг, 10 октября

Правительственная комиссия обсудит штрафы для родителей курящих подростков

Правительственная комиссия обсудит штрафы для родителей курящих подростков

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Что произошло за день: среда, 9 октября

Экс-мэр Махачкалы Мусаев в четверг выйдет на свободу по УДО

Путин освободил Глазьева от должности своего советника

Путин освободил Глазьева от должности своего советника

Совет Думы рекомендовал депутатам не ездить в США

Минюст обнародовал данные о перечисливших ФБК деньги фирме из США и испанском торговце

Пранкер, пустивший слух о сотнях погибших в "Зимней вишне", заочно арестован по новому делу

Пранкер, пустивший слух о сотнях погибших в "Зимней вишне", заочно арестован по новому делу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');