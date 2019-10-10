Депутаты предложили перестать финансировать некоторые институты развития

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Депутаты предложили провести независимую экспертизу, определить эффективность и в случае необходимости приостановить финансирование из бюджета ряда институтов развития. Это говорится в отзыве думского комитета по экономической политике на проект бюджета на 2020-2022 годы.

Система институтов развития была создана в начале 2000-х годов, но сейчас есть сомнения в эффективности их работы, написали депутаты: "За прошедшие годы они не смогли обеспечить технологический и инновационный прорыв, тогда как зарубежный опыт работы институтов развития показывает, что для этого требуется в среднем 5-7 лет".

"Исходя из изложенного, Комитет считает целесообразным рассмотреть вопрос о приостановлении бюджетного финансирования тех институтов развития, у которых среднегодовые текущие расходы превышают 5-6% среднегодового объема бюджетного финансирования за период 2005-2018 годов, а деятельность получила отрицательную оценку по результатам независимой экспертизы", - говорится в отзыве.

Депутаты также указали на проблемы с достижением показателя по количеству компаний, осуществляющих технологические инновации. Среди препятствий для увеличения количества организаций, внедряющих технологические инновации, комитет называет текущее неудовлетворительное состояние технологического потенциала российской промышленности, а также снижение объема частных инвестиций в высокотехнологичный промышленный сектор в 2017-2018 годах и общее охлаждение инвестиционной активности в I полугодии 2019 года.

Комитет также обращает внимание, что в 2018 году (как и в 2017 году) не было достигнуто плановое значение по позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business (31-е место вместо планового 20-го, улучшение за год всего на четыре позиции).