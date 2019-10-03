Роспотребнадзор заинтересовался качеством лапши быстрого приготовления

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запросила у Роскачества подробности лабораторного исследования безопасности лапши быстрого приготовления на полках российских магазинов и взяла вопрос на особый контроль.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там добавили, что пока что не получили запрошенных материалов от Роскачества.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что работа по контролю за качеством и безопасностью пищи ведется ведомством в постоянном режиме, в том числе за лапшой.

Ранее в четверг автономная некоммерческая организация (АНО) "Российская система качества" (Роскачество) опубликовала результаты исследования лапши быстрого приготовления. В материале отмечалось, что в большинстве образцов марок лапши был найден ряд вредных веществ - в частности, токсины, пестициды, также было зафиксировано повышенное содержание соли.