СПЧ попросил Чайку проверить необоснованные дела о врачебных ошибках

Генпрокурору сообщили о трех делах в Астраханской области и одном - в Нижегородской

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Совет при президенте по правам человека попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить четыре спорных уголовных дела о врачебных ошибках, изучить обоснованность привлечения врачей к уголовной ответственности и в делах, где приговоры еще не вынесены, учесть позицию сообщества врачей. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

Правозащитники занялись этими делами по просьбам коллективов и ассоциаций медработников.

"Имеющаяся в отрытом доступе информация об обстоятельствах привлечения указанных лиц к ответственности вызывает обеспокоенность Совета. Врачебное сообщество в целом расценивает все перечисленные случаи, как врачебные ошибки и настаивает на невиновности коллег", - говорится в заявлении СПЧ.

В одном случае речь идет о психиатре Александре Шишлове, которого Астраханский областной суд 22 августа приговорил к 2 годам колонии после того, как его пациент убил человека и был убит при задержании. Врача признали виновным в халатности. В СПЧ отмечают, что прекратить принудительное лечение больного в стационаре решили комиссия и суд, однако к ответственности привлекли только Шишлова, который в комиссии был младшим должностным лицом. В Российском обществе психиатров за врача заступились и заявили, что к убийству больного подтолкнуло обострение хронического заболевания, которое началось, так как он прекратил назначенное лечение и начал употреблять психоактивный напиток. Родственники больного никого об ухудшении не проинформировали, поэтому предотвратить преступление врачи не могли. Психиатры назвали обвинения в адрес Шишлова несостоятельными.

Также в Астраханской области психиатра Ольгу Андронову приговорили к двум годам условно за незаконную госпитализацию в психитрическую клинику. К ней "скорая помощь" доставила крайне возбужденную женщину предположительно с аффективно-бредовым синдромом. Затем пациентку признали здоровой, и она подала на Андронову жалобу. Сейчас дело находится на новом рассмотрении после отмены приговора в апелляционной инстанции. Российское общество психиатров заявляло, что "действия врача Андроновой при госпитализации Б. полностью основаны на требованиях закона, вынесенный в отношении нее неправосудный приговор должен быть отменен".

29 января Астраханский облсуд приговорил нейрохирурга Константина Сергина к двум годам 11 месяцам ограничения свободы, обвинив его в том, что он вовремя не провел экстренную операцию шестилетней пациентке и она умерла. Суд счел его виновным в ошибочном лечении, хотя ни в обвинительном заключении, ни в приговоре не содержится указаний на конкретные дефекты оказания медицинской помощи, отмечают в СПЧ.

В Нижегородской области 12 сентября были арестованы сердечно-сосудистые хирурги Максим Кудыкин и Андрей Васягин. Их заподозрили в вымогательстве у пациента, которому они спасали конечность в 2015 году. Они ему предложили купить стент для периферийной артерии, поскольку такого в больнице не было. Конечность спасли, но через четыре года после выписки мужчина подал заявление в правоохранительные органы.

Коллеги Кудыкина и Васягина по Балахнинской ЦРБ, считают, что врачей преследуют за их активную борьбу за права медработников и за прозрачность начисления зарплат.