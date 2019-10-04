Поиск

СПЧ попросил Чайку проверить необоснованные дела о врачебных ошибках

Генпрокурору сообщили о трех делах в Астраханской области и одном - в Нижегородской

СПЧ попросил Чайку проверить необоснованные дела о врачебных ошибках
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Совет при президенте по правам человека попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить четыре спорных уголовных дела о врачебных ошибках, изучить обоснованность привлечения врачей к уголовной ответственности и в делах, где приговоры еще не вынесены, учесть позицию сообщества врачей. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

Правозащитники занялись этими делами по просьбам коллективов и ассоциаций медработников.

"Имеющаяся в отрытом доступе информация об обстоятельствах привлечения указанных лиц к ответственности вызывает обеспокоенность Совета. Врачебное сообщество в целом расценивает все перечисленные случаи, как врачебные ошибки и настаивает на невиновности коллег", - говорится в заявлении СПЧ.

В одном случае речь идет о психиатре Александре Шишлове, которого Астраханский областной суд 22 августа приговорил к 2 годам колонии после того, как его пациент убил человека и был убит при задержании. Врача признали виновным в халатности. В СПЧ отмечают, что прекратить принудительное лечение больного в стационаре решили комиссия и суд, однако к ответственности привлекли только Шишлова, который в комиссии был младшим должностным лицом. В Российском обществе психиатров за врача заступились и заявили, что к убийству больного подтолкнуло обострение хронического заболевания, которое началось, так как он прекратил назначенное лечение и начал употреблять психоактивный напиток. Родственники больного никого об ухудшении не проинформировали, поэтому предотвратить преступление врачи не могли. Психиатры назвали обвинения в адрес Шишлова несостоятельными.

Также в Астраханской области психиатра Ольгу Андронову приговорили к двум годам условно за незаконную госпитализацию в психитрическую клинику. К ней "скорая помощь" доставила крайне возбужденную женщину предположительно с аффективно-бредовым синдромом. Затем пациентку признали здоровой, и она подала на Андронову жалобу. Сейчас дело находится на новом рассмотрении после отмены приговора в апелляционной инстанции. Российское общество психиатров заявляло, что "действия врача Андроновой при госпитализации Б. полностью основаны на требованиях закона, вынесенный в отношении нее неправосудный приговор должен быть отменен".

29 января Астраханский облсуд приговорил нейрохирурга Константина Сергина к двум годам 11 месяцам ограничения свободы, обвинив его в том, что он вовремя не провел экстренную операцию шестилетней пациентке и она умерла. Суд счел его виновным в ошибочном лечении, хотя ни в обвинительном заключении, ни в приговоре не содержится указаний на конкретные дефекты оказания медицинской помощи, отмечают в СПЧ.

В Нижегородской области 12 сентября были арестованы сердечно-сосудистые хирурги Максим Кудыкин и Андрей Васягин. Их заподозрили в вымогательстве у пациента, которому они спасали конечность в 2015 году. Они ему предложили купить стент для периферийной артерии, поскольку такого в больнице не было. Конечность спасли, но через четыре года после выписки мужчина подал заявление в правоохранительные органы.

Коллеги Кудыкина и Васягина по Балахнинской ЦРБ, считают, что врачей преследуют за их активную борьбу за права медработников и за прозрачность начисления зарплат.

СПЧ Генпрокуратура СКР Юрий Чайка

Новости по теме

Новости

Посол Ирана объяснил задержание российской журналистки

В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены

Сторонников Мальцева приговорили к реальным срокам за пикет у обладминистрации

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство "Северного потока-2"

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство "Северного потока-2"

Мутко назвал основные проблемы при переходе застройщиков на эскроу

Количество россиян, пострадавших от программ слежения, за год выросло вдвое

Количество россиян, пострадавших от программ слежения, за год выросло вдвое

Посольство США до сих пор не вернуло паспорт Косачеву после отказа в визе

Патрушев заявил о предотвращении терактов в четырех городах ЦФО в 2019 году

В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса

В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса
Российско-украинский газовый конфликт

Оператор "Северного потока 2" допустил скачок цен на газ в Европе с 2020 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');