Козак подготовил законопроект о защите инвесторов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Козак подготовил законопроект о защите инвестиций, который "Коммерсантъ" считает альтернативой законопроекта Минфина о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

В августе Козак раскритиковал законопроект Минфина, а 4 октября представил свои поправки в РСПП, напомнило издание.

Минфин предлагает считать СЗПК окончательно единым частно-правовым договором инвестора с государством, фиксирующим все возможные условия реализации проекта. В законопроекте ведомства прописана ответственность государства за нарушение им условий соглашения, тогда как инвестор рискует только расторжением этого соглашения. В документе содержится принцип конкурсного доступа к любой прямой господдержке проектов, запрет ограничений на репатриацию прибылей и инвестируемого капитала из России, предусмотрено создание создание реестра мер господдержки с ее систематизацией.

Проект Козака предполагает что любое регуляторное или квазирегуляторное изменение в госсекторе (изменение ставок налогов, тарифов, сроков строительства инфраструктуры государством, поддержка государством конкурента, меняющая характеристики проекта) может быть признано через суд "реальным ущербом" инвестора и на этом основании быть компенсировано из средств бюджета на следующий год после судебного решения. Поправки предусматривают обязанность государства компенсировать инвестору все убытки, если условия реализации проекта меняются быстрее, чем за три года, они запрещают изменять важные условия любого инвестпроекта, кроме таможенных, быстрее, чем за три года.

Законопроект Минфина о СЗПК предусматривает компенсацию убытков государством только тем инвесторам, которые подпишут СЗПК. Законопроект Козака формально распространяется и на инвесторов, которые соглашения ни с кем не подписывали, пишет газета.

Оба проекта, по оценке издания, уже сейчас выглядят как самое либеральное инвестзаконодательство в мире и могли бы полностью устранить все регуляторные риски в России, если бы применялись идеальным судом и идеальной исполнительной властью.