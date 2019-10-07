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Парашютист-спасатель разбился на тренировке в Свердловской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Фельдшер поисково-спасательной базы Екатеринбурга погиб, совершая тренировочный прыжок в аэропорту "Логиново" (Свердловская область). Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел в понедельник в 10:45 по местному времени при проведении тренировочных прыжков с вертолета Ми-8.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать то, что не раскрылся основной парашют, а дополнительный или запасной, как его называют, мог запутаться за шею парашютиста, что не позволило воздуху заполнить его, отметил Горелых. По его словам, в настоящее время специалисты отрабатывают все возможные версии трагедии.

Также он отметил, что погибший мужчина 1984 года рождения осуществлял прыжок с высоты 800 метров. Это был его 35 тренировочный прыжок.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники МВД.

Екатеринбург

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