Псковский десантник погиб при прыжке с парашютом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Псковской области десантник погиб на тренировке: у него одновременно сработали основной и запасной парашюты, стропы перехлестнулись и падение стало неконтролируемым. Об этом сообщил представитель командования Псковского гарнизона.

Это случилось 2 октября на плановых учениях.

"На месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили военные.

По данным "Рен-ТВ", военнослужащий погиб во время массовой выброски десанта в 76-й Псковской дивизии ВДВ.