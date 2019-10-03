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Псковский десантник погиб при прыжке с парашютом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Псковской области десантник погиб на тренировке: у него одновременно сработали основной и запасной парашюты, стропы перехлестнулись и падение стало неконтролируемым. Об этом сообщил представитель командования Псковского гарнизона.

Это случилось 2 октября на плановых учениях.

"На месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили военные.

По данным "Рен-ТВ", военнослужащий погиб во время массовой выброски десанта в 76-й Псковской дивизии ВДВ.

ВДВ Псковская область

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